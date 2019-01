Petecão e Dom Porquito nos ministérios: ‘A saída é pelo Peru’ (a)

dom porquito petecão #

Uma reunião do senador Sérgio Petecão e do empresário Paulo Eduardo (diretor da Dom Porquito e Acreaves) em Brasília com vistas a desembaraçar os trâmites entre o Brasil e o Peru para que a empresa acreana possa transitar normalmente em território peruano e assim comercializar seus produtos.

Petecão: ‘A saída é pelo Peru’

-A ministra da Agricultura foi muito receptiva, o embaixador também…a Dom Porquito é a maior geradora de emprego da região do Alto Acre…acompanho o trabalho dela há muito tempo…e eu disse ao Paulo que agora com o novo governo nós iríamos começar cedo…a saída é pelo Peru…é o caminho mais curto…o Acre precisa gerar empregos se não a coisa não vai andar….esse será o foco do meu mandato: empregos….o Paulo ficou muito feliz com a reunião.

