Não viu a defesa de Gordon Banks na cabeçada de Pelé? (v)

gordon banks 1970 #

Gordon Banks, 81, morreu hoje na Inglaterra…ele foi goleiro da seleção inglesa.

Copa do Mundo do México, 1970… Brasil x Inglaterra….o melhor jogo.

Jairzinho pela ponta direita…avança e cruza….Pelé, que impulsão! – mete um foguete de cabeça….

Veja o que acontece abaixo…

Papão, goleiro no principado de Sena uma década depois, tentou imitar Gordon Banks, mas nunca conseguiu…era o rei do frango.

Once a champion, always a champion 🦁🏆

We are deeply sorry to hear of the death of @England World Cup winner @thegordonbanks.

He was one of the game’s greatest goalkeepers, a provider of stunning World Cup memories & a gentleman.

Our thoughts are with his family & friends. pic.twitter.com/tsD4c71Ixt

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 12 de fevereiro de 2019