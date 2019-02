Mara Rocha quer comunistas investindo no Acre

mara rocha china #

A deputada Mara Rocha ( PSDB-AC) foi recebida, juntamente com membros da Frente Parlamentar Brasil – China, pelo embaixador Chinês Yang Wanming e pelo Ministro chinês Song Yang. O ministro falou sobre interesse do seu país de investir no Brasil. A China é a maior parceira comercial do Brasil, sendo importadora de carne, frango, grãos e minérios.

Mara vende o Acre aos Chineses

“Temos uma das melhores carnes do mundo, produzida através do boi criado totalmente a pasto, além disso, temos potencial para implantação de pólos de desenvolvimento tecnológico e, principalmente, temos um governo que quer apostar no desenvolvimento econômico. O Acre está de portas abertas ao governo chinês, para que venha investir em nosso estado”

Em tempo: é isso aí, Mara…os comunistas da China, a maior potencia econômica do planeta, tem muito a ensinar os ‘capitalistas’ do Acre…. – J R Braña B.

