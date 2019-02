É só o começo….[Acre ajuda derrotar censura de Bolsonaro] (v)

derrota bolsonaro #

A lutadora e exemplar deputada Maria do Rosário explica o Não da câmara, que derrotou decreto de Bolsonaro que queria acabar o acesso a informações de documentos públicos….Na prática, censurar e negar informações à sociedade…no final do post a votação da bancada federal do Acre.

Bolsonaro tem a segunda derrota do dia. Aprovamos na Câmara, projeto que susta o decreto do governo que permitia imposição de sigilo a documentos, ferindo a Lei de Acesso à Informação. Vitória da democracia! pic.twitter.com/ita2ni9jVQ — Maria do Rosario #LulaLivre (@mariadorosario) 19 de fevereiro de 2019

Confira a votação da bancada do Acre:

