Invasão da Venezuela: isso não interessa ao povo [só a Trump e Bolsonaro] (v)

venezuela perpetua #

Você mãe, pai vai deixar o seu filho jovem ir para o confronto armado contra a vizinha Venezuela numa guerra que não é do povo nem do interesse dos brasileiros?

A Venezuela já ameaça fechar até a fronteira com o Brasil por conta das provocações do governo Bolsonaro, esse presidente desastrado – que conseguiu em menos de dois meses arrumar um conflito com uma nação amiga.

J R Braña B.

Assista discurso de Perpétua sobre esse assunto.

