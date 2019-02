A escola do gov Bolsonaro será assim? [deixem os alunos em paz!] (assista)

escola bolso #

O governo Bolsonaro (MEC) enviou carta às escolas exigindo que cantem o hino e os diretores gravem os alunos cantando e aprendam o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos…para quê? Doutrinação?

Roger Waters e o Pinkfloyd já mostraram como seria a escola num regime de terror e partido único….assista abaixo:

Trechos da letra da música:

-We don’t need no thought control (nós não precisamos de controle do pensamento…ou lavagem cerebral)

–Hey, Teachers, leave them kids alone (Hei, professores (ou governo), deixem os alunos em paz!)

Em tempo: não precisamos de escolas assim… – J R Braña B.

