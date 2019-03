7 mil passageiros vão passar pelo aeroporto no Carnaval (poderia ser mais)

aeroporto infraero acre #

O Aeroporto Internacional Plácido de Castro, em Rio Branco (AC) espera um aumento de 66% no número de passageiros que transitarão no terminal no carnaval, entre os dias 1ª e 7 de março, em relação ao período carnavalesco do ano passado. A expectativa é de que cerca de 6.992 viajantes passem pelo aeroporto acreano no feriadão, quando estão programados 54 pousos e decolagens. No carnaval de 2018, o Plácido de Castro recebeu 4.210 viajantes.

O superintendente do Aeroporto de Rio Branco, Jailson Mendes de Araujo, destaca que a expectativa de aumento do número de passageiros na folia de Momo segue a tendência de crescimento do terminal acreano. “Em janeiro deste ano tivemos 35.188 embarques e desembarques, número 55,89% maior em relação a janeiro de 2018 quando recebemos 22.571 passageiros”, afirmou.

Em 2018, o aeroporto recebeu 308.224 mil passageiros, cerca de 2.000 pessoas (entre passageiros e usuários) por dia.

Em tempo: poderia ser muito maior o movimento…se os bilhetes aéreos não fossem os mais caros do mundo e houvesse mais ofertas de voos.

J R Braña B.

