Edvaldo consegue e governo volta pagar direito de trabalhadores do Depasa

depasa edvaldo #

Valeu a denúncia do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) e a vitória dos direitos dos trabalhadores do Depasa (um segmento dos servidores que trabalha nas ruas, no pesado, na manutenção) – que haviam sido prejudicados com a retirada indevida, em janeiro, de uma verba salarial (GAS) consolidada em Lei.

Em tempo: é pedagógica (e didática) essa vitória econômica no Depasa…trabalhador precisa eleger aqueles comprometidos com os seus interesses…as coisas ficam menos complicadas, né?

J R Braña B.

