Perpétua na Aneel: em defesa dos consumidores de energia do Acre

aneel perpétua #

A deputada federal Perpétua Almeida e boa parte da bancada acreana (inclusive deputados estaduais) foram à Aneel (Agência Nacional Energia Elétrica) mostrar insatisfação e cobrar providências contra a política de reajuste da empresa Energisa, a responsável no Acre pela distribuição e cobrança da tarifa de energia.

Em tempo: para lembrar: a Energisa é uma empresa privada e ‘comprou’ em ‘leilão’ a Eletroacre, construída com recursos públicos, por, acredite, míseros R$ 50 mil.

Em tempo 2: privatização eficiente é assim: o Estado (eu, tu, nós) constrói o patrimônio e entrega às empresas privadas (ao tal mercado)…entendeu?!!!

J R Braña B.

Atenção: aos que desejam receber as publicações de oestadoacre.com se inscrevam no sininho ou enviem o numero do Zap para 68 9 9921 6315 que incluiremos na lista de leitores que receberão os posteres do blog…Obrigado

(Ajude a manter oestadoacre…a imprensa do Acre precisa de visões diferentes e na contramão da maioria…oestadoacre é informação e contrainformação…é também análise…precisamos da sua ajuda para seguir adiante…você pode contribuir a partir de R$ 5…manter um medio independente, livre, democrático, defensor dos DH, plural não é fácil…ajude a manter oestadoacre…clique aqui)