Acre tem 830 presos para cada 100 mil habitantes (maior do Brasil)

A notícia parece boa, mas é péssima, exceto pelo fato de que a polícia do Acre, mais eficiente que a média nacional – prende muito.

Isso alivia um pouco o estrago da notícia, publicada por Monica Bergamo, da FSP, e repercutida pelo pai do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

O Acre está em primeiro em prisões ao lado do Mato Grosso do Sul, o campeão em agronegócio (percebe como o agronegócio, por si só – não resolve os problemas da violência?)

O vereador fluminense César Maia (DEM) comemora o fato do seu Rio de Janeiro está em sexto lugar…

(Bergamo-FSP-11) RJ é o sexto estado brasileiro com a maior relação de presos pela sua população.

São 466 detentos para cada 100 mil habitantes. Em 1º lugar ficam MS e Acre, empatados com 830. Em seguida vêm DF, Espírito Santo e Rondônia, com índices entre 480 e 570. — Cesar Maia (@cesarmaia) 11 de março de 2019

Em tempo:

Estamos de volta após 72 horas (que pareceu uma eternidade)…

Nesse tempo muitas notícias ruins e até tragédias…nenhuma maior que o governo federal atual…

Brasil cavando o fundo do poço.

J R Braña B.

