GladsonC pede ajuda a Moro, que responde com ‘solução’ importada

gladsonc moro fronteiras #

Governador GladsonC no FB:

Governador GladsonC:

‘Nos reunimos nesta terça-feira,12, em Brasília, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para tratarmos da segurança na fronteira do Acre com Peru e Bolívia, além de discutirmos sobre a situação de violência que o nosso estado vive.

O Ministro me revelou em primeira mão que tem planos de criar o Centro de Inteligência Integrada da Região Norte, baseado no modelo americano do Vision Center, um centro de coleta, análise e disseminação de informações ligado ao Departamento de Segurança Interna.’

Em tempo: GladsonC ficou lisonjeado com a ‘revelação’.

Em tempo 2: Moro é arrebatado pelos EUA…., eu, hein!…’Vision Center’…o Acre só quer que o governo federal faça a sua parte e cuide das fronteiras…como pedia, o Galvez…..,Rui Lino, Aníbal, Zé Augusto, Cerqueira, Kalume, Dantinha, Geraldo Mesquita, Macedo, Nabor, Iolanda, Flaviano, Cadaxo, Edmundo, Romildo, Orleir, JV, Binho, o Tião, e agora o GladsonC…

