Jogo dos Dep Federais do Acre: o primeiro é Flaviano, soldado do capitão

flaviano reforma da pevi #

oestadoacre vai analisar os oito deputados federais e a Reforma da Previdência proposta pelo ‘mito’, que se aposentou antes dos 40.

Pra saber: Bolsonaro se aposentou no Exército aos 33 anos e recebe 10 mil, mais aposentadoria de deputado federal e mais salário de presidente (depois os benefícios do cargo presidencial)..calcula aí…!

Deputado Flaviano Melo, segundo o Valor (jornal do grupo Folha e Globo) é favorável à reforma cruel proposta por Bolsonaro, que estabelece 40 anos de contribuição para um trabalhador, aumenta de 60 para 62 a idade mínima para as mulheres e para 65 a idade dos homens para adquirir o direito.

Bem, Flaviano deve receber uma boa aposentadoria (ele foi prefeito, governador, senador, e atualmente exerce mandato de deputado federal pelo MDB).

Por que estaria preocupado com a aposentadoria dos mortais comuns?

Bobos são assalariados e trabalhadores que o mantêm como parlamentar, no bem bom de Brasília e Rio de Janeiro, por não sei quanto tempo.

Então a pergunta é: dá para contar com Flaviano Melo?

Resposta: não dá.

Ele é soldado do capitão e bate continência!

Em tempo: vamos analisar todos os deputados federais…faltam sete!

J R Braña B.

