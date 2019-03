Cada dia melhora mais a saúde no Acre…

saúde acre #

jornalopinião

Marcelina Freire

Em coletiva à imprensa o Bispo Dom Joaquim Pertinez anunciou que o hospital Santa Juliana não irá mais atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). “A partir do dia 31 o Santa Juliana não pode mais atender nenhum paciente do SUS. Fomos ao governador pessoalmente. Não sabemos como vai ficar a situação da saúde já caótica do Acre”, disse o religioso.

A decisão foi motivada pela falta de pagamento deixado pela gestão passada e a demora do governo atual em resolver o problema . A dívida do estado com a diocese de Rio Branco chega a R$ 4 milhões.

Segundo a Diocese, o hospital atende a 40% dos partos públicos, além da maioria das cirurgias cardíacas realizadas no estado. Sem o repasse do governo, e com as dívidas acumuladas, fica insustentável a manutenção dos atendimentos.

