Taxistas querem radares ligados e responsabilizarão governo por acidentes

radares taxista acre #

O desligamento de radares anunciado dias atrás pelo governador GladsonC tem deixado preocupado os taxistas da capital, que são contrários à medida.

Um dos taxistas mais conhecidos do Acre – Cebolinha, diz que sua categoria vai responsabilizar o governador quando os índices de acidentes voltarem a crescer.

-Vamos voltar ao passado com acidentes acontecendo em regiões da cidade que não ocorriam mais devido a instalação de radares – afirma Cebolinha, que acrescenta.

-Rio Branco vai na contramão das outras cidades, que adotaram o radar em pontos complicados para evitar acidentes.Os motoristas da capital estavam começando a se civilizar nos últimos anos…agora vai voltar tudo de novo.

Cebolinha diz que pelo 90% dos radares foram desligados.

Em tempo: isso sem falar nas precárias condições da vias públicas em Rio Branco que causam prejuízo diário aos motoristas.

Em tempo 2: governador, não é bom negócio criar atrito com os taxistas com um tema fácil de resolver…eles são muito falando mal do governo…

Em tempo 3: governador, a prioridade deve ser a vida…não veículos e muito menos velocidade!

J R Braña B.