Aluno cobra secretaria por melhora em ambiente na escola (f, v)

aluno clícia gadelha rb #

O sábado foi divertido e diferente na escola estadual Clícia Gadelha, uma das 10 escolhidas no Acre para adotar o Novo Ensino Médio.

Aula normal até 9h e após eventos esportivos e de lazer organizados pela direção junto a professores, servidores e alunos.

Clícia Gadelha (no bairro Vitória/São Francisco) é uma das escolas cobradas pela secretaria de Educação, no entanto, a pasta está deixando a desejar na reciprocidade: a escola está procurando fazer a sua parte na adoção do Novo Ensino Médio, mas por seu lado, a secretária de Educação precisa dar apoio e melhores condições aos alunos nas suas atividades extra classe (a escola, por exemplo, não tem um auditório).



Raquel, 3º Ano A, campeã do torneio de Tênis de Mesa (Feminino)



Lucas, 3º Ano A, campeão Torneio Tênis de Mesa (Masculino)



Alunos pedem tela completa na quadra para evitar que bola caia em matagal

Porém, a reclamação urgente e atual é feita por alunos em relação às condições precária da quadra esportiva: precisando de reparos e sem tela adequada, os alunos são obrigados a correr risco no meio do mato quando a bola sai do ambiente da disputa.

Lucas, aluno do Clícia, explica e pede ajuda à secretaria de Educação:

Com a palavra, a secretaria de Educação….