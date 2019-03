MP: ‘Tímida redução da violência nos primeiros 03 meses no Acre’

violência acre #

MP

O número ainda é tímido, mas expressa que houve uma redução dos crimes de homicídios e roubos em todo o estado. É o que aponta o relatório que monitora a Segurança Pública feito pelo Ministério Público do Acre. O período demarcado no relatório é de 1 de janeiro à 29 de março deste ano.

Segundo os dados, o estado apresentou uma redução no número de mortes violentas de 25,7% se comparado ao mesmo período do ano passado. Dos vinte e dois municípios existentes no Acre,oito não tiveram homicídios registrados até 29 de março.

A capital apesar de concentrar 67% dos crimes contra a vida ocorridos em todo o estado este ano, apresentou redução de 11,5%. Nos municípios do interior o que mais se destacou foi Cruzeiro do Sul com a expressiva redução de 86% neste primeiro trimestre. Capixaba que no ano passado registrou quatro assassinatos, este ano ainda não registrou nenhuma morte violenta.

(…)

