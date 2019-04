1 Bi, anuncia GladsonC: investimento novo, caras velhas

gov acre #

Gladson Cameli anuncia mega pacote de quase R$ 1 bilhão em obras de infraestrutura

O Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta segunda-feira, 1º, o arrojado pacote de obras de sua gestão em infraestrutura para este ano. São investimentos na ordem de R$ 838,9 milhões que alavancarão o setor da construção civil e asseguram a geração de 18,4 mil novos postos de trabalho.

Para a recuperação e manutenção das rodovias estaduais estão garantidos R$ 300 milhões pelos próximos cinco anos. O investimento contempla mais de 400 quilômetros de estradas em todo o Estado.

Outros R$ 148,9 milhões estão confirmados para finalizar obras inacabadas deixadas por gestões anteriores. A verticalização do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), conclusão do Hospital Regional do Alto Acre e Upa de Cruzeiro do Sul estão no cronograma para serem finalizados nos próximos meses.

Para a construção de 1.240 unidades habitacionais são previstos R$ 100 milhões. Mais R$ 60 milhões também estão penhorados para a construção do Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia. Para a reforma de prédios públicos serão destinados R$ 15 milhões.

(…)