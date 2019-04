CNC: Endividamento das famílias é o maior desde 2015 (BraZil abaixo de tudo!)

famílias dividas #





CNC

Endividamento das famílias em março é o maior desde setembro de 2015

Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostram que, em março, o percentual de famílias endividadas alcançou 62,4%, um aumento de 0,9 ponto percentual (p.p.) em relação a fevereiro de 2019 e de 1,2 p.p. se comparado a março do ano passado, quando o indicador alcançou 61,2%. Na comparação mensal, é a terceira alta mensal consecutiva e o maior patamar desde setembro de 2015.

Em tempo: e a ladeira não tem fim…parece as de Olinda e as de Cruzeiro do Sul – J R Braña B.