fhc bolso #

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ajudou no golpe contra Dilma e o PT a pôr o Temer e depois Bolsonaro, agora também cai na real com o desastre que é o governo do fim do mundo.

Na BBC Brasil

BBC News Brasil – Mas em relação aos temores que o senhor mencionou, esses três meses foram melhores ou piores do que tinha imaginado?

FHC – Acho que piorou no seguinte sentido: não vi nada.

BBC News Brasil – É pior do que o senhor esperava?

FHC – É.

(…)