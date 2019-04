Professores do Estado do Maranhão: inicial 5,7 mil (compare!)

professores maranhão acre #

Ainda é pouco 5,7 mil o salário pago no Maranhão, no governo do comunista Flávio Dino…porém, é o maior do Brasil pago a um professor do Ensino Médio e Fundamental.

Os professores que entrarem hoje no Maranhão receberão 1,4 mil Dólares (é o salário mínimo na França)

Compare com o do Acre!…(que não chega a 750 Dólares ).

Compara, sindicato dos professores! (existe isso no Acre ainda?)

(O salário inicial do professor no Acre é menor que o auxílio-moradia de um juiz)

O do Maranhão é mais que o dobro do piso nacional da categoria, que é outra vergonha!

O próprio governador Flávio Dino conta aí embaixo:

O salário INICIAL para professor de 40 horas no Maranhão é de R$ 5.750. Ou seja, mais do DOBRO do piso nacional. Professor de 20 horas: só fazer a proporção e continua a ser mais do que o dobro do piso nacional para 20h. E pagamos em dia. Aliás, antecipamos, todos os meses. — Flávio Dino (@FlavioDino) 3 de abril de 2019