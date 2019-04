líder gov aleac

Ao dar plenos poderes ao ex-deputado do PT Ney Amorim (que malogrou nas eleições de outubro passado) para resolver demandas políticas com parlamentares em nome do poder executivo, o governador GladsonC enfraque a posição de seu líder na Aleac, o deputado Gehlen Diniz, do seu próprio partido, o PP.

Por que o governador fez isso com Gehlen?