Governo diz que violência reduziu em 100 dias

vioência ac #

Domingo…dia bom para ouvir música na webrádio oestadoacre…clique no play abaixo

ANGA

Em 100 dias, Segurança realiza investimentos, reduz crimes e deflagra mais de 2 mil operações no Estado

Os primeiros 100 dias do ano foram intensos e de muito trabalho para as instituições que integram a Segurança Pública do Estado do Acre. Mais de duas mil operações foram deflagradas, mandados de prisão cumpridos, bens recuperados e armas tiradas de circulação. O impacto foi sentido diretamente nos índices que medem a violência.

Os crimes contra a vida reduziram 25,7% e os crimes contra o patrimônio diminuíram em 23,1%. Os dados foram computados e divulgados pelo Ministério Público do Acre, ao findar o mês de março deste ano.

(…)

Em tempo: ato contínuo: política econômica para gerar empregos…investimentos em infra, cultura e social –



J R Braña B.