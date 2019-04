Educação: Binho fala e FHC ouve na plateia (só o Acre não ouve Binho)

binho fhc sp #

Binho Marques (ex-governador do Acre) no Instituto/Fundação FHC (que foi criado com dinheiro de empresas)…o Instituto Lula também foi criado com apoio de empresas…Mas, como se sabe, Lula é um perigoso criminoso e tem que apodrecer na cadeia, né?

Binho encheu a bola de FHC (compreensivo, estava na casa dele) e a de Lula.

Nesses tempos de Bolsonaro até FHC fica doce (a gente até ‘revela’ o apoio dele ao Golpe e o que ele fez de ruim aos professores quando foi presidente)….

Fernando Henrique Cardoso na platéia, na cadeira da frente, ouve o ex-governador Binho Marques.

Em tempo: como diz Jorge Viana sempre que alguém pergunta, ‘o Binho só não é chamado para falar de Educação aqui no Acre’.

J R Braña B.