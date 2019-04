Governo esconde informações da Reforma da Previdência

reforma sigilo previ #

Jornal GGN – O governo Bolsonaro, na equipe do ministério da Economia de Paulo Guedes, se recusa a abrir o cálculo que fez afirmando que a reforma da Previdência irá gerar uma economia de aproximadamente R$ 1 trilhão em dez anos.

A estratégia de esconder a informação está causando preocupação até mesmo entre parlamentares que apoiam as mudanças na Previdência. Segundo informações da Folha de S.Paulo, um deles é o líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio (SP). Ele disse ao jornal na semana passada que faltam dados para alimentar o debate da reforma no Congresso e cobrou mais transparência da equipe econômica.

Apoiada na Lei de Acesso à Informação, a Folha enviou um pedido ao Ministério da Economia para ter acesso aos estudos e pareceres técnicos que embasam a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência e recebeu uma resposta negativa, isso porque o governo decretou sigilo sobre o material preparatório.

Em tempo: por que o sigilo sobre um tema que interessa a sociedade? – J R Braña B.