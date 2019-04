Bancada federal ajuda capital com 9 mi para pavimentação de vias

bancada acre #

Parlamentares da bancada federal do Acre comemoraram o anuncio da assinatura da ordem de serviço para obras de drenagem e pavimentação na Travessa Beija Flor e a pavimentação das vias que ligarão o Belo Jardim ao Loteamento Canaã (rua São José e Judia) e a interligação o do Loteamento Praia do Amapá à Via Verde.

Os recursos foram viabilizados pela bancada em 2016, junto ao Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa e totalizam quase R$ 9 milhões para investimentos em pavimentação na Capital Acreana. Está previsto ainda, com o restante da verba, drenagem na Avenida Getúlio Vargas.

O coordenador da bancada federal, senador Sérgio Petecão, diz que as obras são de extrema importância para a capital, e a conquista do recurso foi fruto da mobilização de todos os membros da bancada em Brasília. “Nossa Bancada sempre está unida em prol do Acre, colocando de lado as ideologias partidárias. Nosso foco é garantir que a população, os municípios, sejam beneficiados em cada uma das ações da bancada”, diz Petecão.

A assinatura da ordem de serviço acontecerá nesta sexta-feira (26), às 8h, no auditório da Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Em tempo: onde anda o deputado Flaviano que não tem sido visto nas agendas da bancada? – J R Braña B.