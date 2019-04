Bolsonaro censura anúncio do Banco do Brasil sobre diversidade nacional (v)

banco do brasil anúncio bolsonaro #

Num país misturado como o Brasil o presidente eleito, Jair Bolsonaro (que obteve mais de 77% dos votos no Acre – acredite!), censura propaganda do BB que mostra a diversidade brasileira…

Realmente o país vive as trevas…e vai demorar voltar a luz.

Este é o filme do Banco do Brasil censurado pelo Bolsonaro, que mandou ainda demitir o diretor de Comunicação e Marketing do banco, irritado com o “excesso de diversidade” da peça. Se isso não é racismo, não sei o que é. pic.twitter.com/I1rThhgHd6

— Lino Bocchini (@linobocchini) 25 de abril de 2019