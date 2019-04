Privatização da Eletroacre é, sim, de todo ruim e escravizante

privatização energisa #

Não existe meio termo nessa história da privatização da energia no Acre…

Energia não é artigo supérfluo…

A privatização é a causa mãe dos abusos nos aumentos…

Não dá para deputado ficar em cima do muro quanto a isso…

Os políticos do Acre (de todas as esferas) fizeram zero durante todo o processo de doação da Eletroacre por 50 mil…

Agora é chorar o leite derramado…e alguns ainda vem com a lorota de que a privatização tem o ‘seu lado bom’…qual? Digam um, apenas um lado bom!!!!

A privatização só beneficia os acionistas, seus estúpidos!

E o povo escravo dos seus preços….vivendo mal para pagar energia…quando deveria ser o contrário: usufruir da energia para viver bem.

J R Braña B.