Sena: Justiça determina reintegração de Marco Sampaio à Educação

marco sampaio sena #

Um processo (que começou administrativo) e transformou-se em judicial, dolorido, que se arrastava desde 2015, enfim, chega ao término com final feliz: o professor Marco Aurélio Dias Ribeiro Sampaio, o Marco Sampaio, que todos conhecem em Sena Madureira, está sendo, por decisão da justiça, reintegrado aos quadros da Educação.

A defesa de Marco Sampaio foi comandada pelo competente advogado Thalles Vinícius, que conseguiu demonstrar que a exoneração/demissão do professor Marco Sampaio (que era coordenador do núcleo da Educação em Sena) era descabida de razão jurídica.

A justiça acatou as ponderações da defesa e esta semana, no dia 24, saiu a sentença prolatada pelo juiz Manoel Simões Pedroga, que você lê resumida abaixo e na íntegra no link final;

(…)



(…)

Aqui abaixo você pode ler a íntegra da didática sentença do juiz Manoel Pedroga, que dá uma aula a quem quiser aprender.

Senten̤a РMarco Aur̩lio (1)

Em tempo: pessoalmente fico feliz que Marco Sampaio, o filho do seu Severino – tenha conseguido dar a volta por cima……injustiça se vence com justiça – J R Braña B.