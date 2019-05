CNC: Endividamento das famílias não para de subir

endividamento famílias #

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra que, em abril, o percentual de famílias brasileiras endividadas alcançou 62,7%, um aumento de 0,3 ponto percentual (p.p.) em relação a março deste ano. Se comparado ao mesmo período do ano passado, quando o indicador foi de 60,2% do total de famílias, o aumento foi mais expressivo, de 2,5 p.p.

(…)

Em tempo: a reforma trabalhista geraria milhões de empregos…! Lembram do que diziam? Agora prometem a mesma coisa com a reforma da previdência (Fim da Aposentadoria Pública).