Globo só quer dinheiro (ataca com o jornal e defende pela TV)

Leonardo Boff mostra como a Globo faz nesse jogo com o governo Bolsonaro-Moro e as denúncias que estão abalando o Brasil do The Intercept_.

No jornal impresso critica o governo e na TV dá 10 minutos no JN para a defesa de Moro e Dallangnol…e não abre espaço para os demais lados (PT, Psol, PCdoB, The Intercept…)…e muitos bobos engolem esse ‘jornalismo’.

O @jornalnacional de Globo dedicou 10 minutos, às revelações do @TheInterceptBr criando uma plataforma de defesa de @SF_Moro e de @deltanmd Agora pelo jornal O Globo faz críticas ao Governo.Mas faz tudo para se aproximar do Bolsonaro.Quer ficar sempre do lado do poder para lucrar — Leonardo Boff (@LeonardoBoff) 11 de junho de 2019

J R Braña B.