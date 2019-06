PiG larga Moro no meio da estrada

pig moro #

Bom dia!

Elio Gaspari, na FSP desta quarta…segundo PHA, Gaspari só fala depois das ordens do patrão…então?!

As conversas impróprias de Sergio Moro com o procurador Deltan Dallagnol enodoaram a Lava-Jato e fragilizaram a condenação imposta a Lula pelo tríplex do Guarujá. Se isso fosse pouco, a postura arrogante do ministro da Justiça nas horas seguintes às revelações do site Intercept obriga muitos daqueles que gostariam de defendê-lo a ficar no papel de bobos: “Basta ler o que se tem lá e verificar que o fato grave é a invasão criminosa do celular dos procuradores”. Antes fosse. O fato grave é ver um juiz, numa rede de papos, cobrando do Ministério Público a realização de “operações”, oferecendo uma testemunha a um procurador, propondo e consultando-o a respeito de estratégias.

(…)

O estadão já havia também pedido a cabeça do ministro…e até o ex-governador do Acre, Tião Viana, tirou sarro do jornal conservador paulista:

Quem imaginava ver tão rapidamente um editorial do reacionário “ O Estado de São Paulo”, defendendo a renúncia do juiz e dos procuradores do golpe.

Acorda, Brasil! — Tião Viana (@tiao_viana) 11 de junho de 2019

Em tempo: PiG…sigla inventada pelo ex-deputado federal de PE, Fernando Ferro, para Partido da Imprensa Golpista…acabou a serventia, descarta…sempre foi assim.

J R Braña B.