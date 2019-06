ministro stf #

“Eles anularam a condenação do Lula (…) Simular uma denúncia não é só falta de ética, isso é crime”. Em meio a mais uma rodada de reportagens do Intercept sobre a Lava-Jato, Gilmar Mendes defende anular a condenação de Lula … Veja no YouTube: https://t.co/L1RfEbYWgC

— Bob Fernandes (@Bob_Fernandes) 13 de junho de 2019