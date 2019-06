Greve em Rio Branco promete ser forte (escolas param)

greve rb #

Várias escolas aderem à paralisação nacional desta sexta na capital Rio Branco em favor da Educação (melhora salarial e condições de trabalho) e contra a Reforma da Previdência de Bolsonaro, que acaba com a aposentadoria pública, mas mantém privilégios das velhas castas de sempre.

Concentração será em frente ao Palácio Rio Branco.

E no Congresso, o partido Novo(?)….

O partido “Novo” quer retirar da reforma da previdência, ainda na comissão especial, o aumento da tributação dos bancos. Nosso parlamento é assim: deputado é eleito com o voto do povo para depois legislar em favor do capital financeiro.

— Florestan Fernandes (@florestanjr) 14 de junho de 2019