Jogos Escolares: os melhores nas finais (gov precisa compreender evento)

Emoção toma conta da fase final da modalidade de futsal dos Jogos Escolares de Rio Branco. As quartas de final da categoria sub-17 feminina ocorreram na última semana. A semifinal está marcada para a próxima quarta, 19, no ginásio Álvaro Dantas, entre as equipes do CEBRB e Boa União; Clícia Gadelha e Colégio Acreano.

Em tempo: evento tem potencial para ser melhor aproveitado…nas finais as escolas poderiam ser liberadas para levar os alunos para lotar o ginásio…cada escola com sua torcida…com transmissão pela internet, tv e rádio públicas pelo menos.

Em tempo 2: jogos escolares ainda não foram compreendidos totalmente pelos governos do Acre e do Brasil…

J R Braña B.