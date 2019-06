Decreto das armas: Do seu jeito Petecão ajudou salvar vidas

do seu jeito #

O senador Sérgio Petecão encontrou um jeito, o seu jeito – de ajudar a salvar vidas no Brasil…antes da votação no senado que derrotou o Decreto Presidencial que liberava o comércio de Armas, ele fez uma postagem na sua rede antissocial e disse:

Confesso que uma vez com medo arrumei uma arma, a mulher lá em casa fez uma grande confusão… cuidado com essa arma para as crianças não pegarem! Lembro que minha mãe sempre dizia: ‘Menino, não mexe com arma!’ Mas o que mais me chocou foi o assassinato de meu pai quando tinha 14 anos – senador Petecão.