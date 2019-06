Sem Edição: Liberdade de expressão….! (vídeo)

sem edição #

Um post em vídeo agora nesta noite do Sem Edição…

Em defesa da Liberdade de Expressão!

Em solidariedade a Paulo Henrique Amorim, o PHA.

Um de nossos inspiradores….

E, coincidentemente – com fundo musical de Lou Rawls e a música Let me good to you (deixe-me ser bom para você)…

Tomara que o youtube não impeça o vídeo…por conta da música, que nem percebi…

oestadoacre é um pingo nesse imenso oceano….

Não importa…..

É a nosso pingo de colaboração pela liberdade no Brasil!

Aqui desse fim/começo de mundo!

J R Braña B.

Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre