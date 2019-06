Boa atitude…salários antes da Expoacre (antecipado, não!)

salários #

Melhor seria se o pagamento de salários (não somente do governo do Acre) fossem pagos em ato contínuo ao começo do trabalho…

Por isso, pela lógica, todos os salários são pagos com atraso de 30 dias…

A ideia de salário era inexistente na Idade Média…com a queda do sistema feudal…o salário pago passou ser a ‘regra’…30 dias ou mais após os serviços feito…

O correto seria pagar no ato da contratação do serviço e/ou do contrato….

Por isso podemos dizer que todos os salários são pagos com atraso.

Porém é difícil essa ideia entrar na cabeça das pessoas…inclusive dos assalariados.

J R Braña B.

