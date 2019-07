Pesquisa DataFolha mostra: é preciso ampliar com os do meio

pesquisa data folha #

J R Braña B.

Melhor que dividido em três partes, o país segue lentamente e imperceptível ainda rumo a um cenário, digamos, de consenso entre adversários políticos de extrato democrático devido a um governo que não tem ação em áreas como economia e emprego….para ficar somente nesses dois itens.

Porque a única coisa que esse governo cupim sabe fazer (além de vilipendiar o patrimônio nacional) é incentivar o clima de confronto entre as pessoas, na sociedade…é sua especialidade.

O governo mantém um discurso atrasado e conta com um terço da população que pensa e dá guarida a esse discurso atrasado…e só….porque esse um terço se olha no espelho e se vê como Bolsonaro…é a extrema-direita tosca saída do armário no Brasil.

Segundo o DataFolha, o apoio a Bolsonaro caiu (eles chamam de estabilização) para um terço (33%)…

Tendência é que pode ficar pior….mas pode não ser tão rápido como se desejaria entre os setores progressistas e esclarecidos dos brasileiros médios.

A Reforma da Previdência, se passar como eles querem – vai dar um empurrão no desgaste do governo…na hora que o grosso do povo perceber de fato o que esse Congresso inconfiável e empregado do setor financeiro votar…

Bem…

O desafio é atrair a parte do meio da pesquisa…o regular, que soma 33% também.

O terço do meio pode dar outro rumo ao Brasil.

DataFolha



Aqui a íntegra dos dados do Data Folha

Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre