chefe da educação #

O professor da rede estadual Rivaldo Severo e o chefe do núcleo estadual da Educação, no município de Sena Madureira, chegaram a um acordo na justiça.

Rivaldo se sentiu desrespeitado quando dirigiu-se ao núcleo para encaminhar um documento da junta médica sobre sua saúde no mês passado quando, segundo os autos, teria sido recebido de forma inadequada pelo chefe do núcleo municipal com palavrões e insultos diversos…o incidente foi às vias de fato.

Esta semana um acordo na Vara Cível de Sena Madureira foi sacramentado….o chefe do núcleo da Educação (Altenir da Costa) pediu desculpas ao professor Rivaldo Severo….

Que bom!

Em tempo: professores devem estar e unidos e canalizarem suas energias para melhorar as condições de trabalho e social do setor…

J R Braña B.

E no BraZil….: