só o acre #

Moro anuncia a Gladson Cameli o reforço para a Segurança do Acre

Aproximadamente R$ 40 milhões em equipamentos, fardamentos, munições e viaturas diversas, que vão desde barcos a caminhonetes 4×4, serão repassados dentro de alguns dias ao governo do Estado do Acre pelo Ministério da Justiça. O anúncio foi feito pelo ministro Sérgio Moro ao governador Gladson Cameli, em audiência realizada em Brasília, na segunda-feira, 29.

