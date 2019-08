acre desmatamento #

Stand da Secretaria de Meio Ambiente do Governo na Expoacre é o de menos prestígio…reflete, claro, a ideologia do atual modelo (sic) de desenvolvimento (sic) no Estado.

O Acre é o campeão de desmatamento no Norte em 2019…aumento de mais de 300%, segundo o Imazon (Instituto de Meio Ambiente da Amazônia).

Esta semana, o governador do Acre, GladsonC, expôs o Estado diante do país e do mundo pedindo que produtores não paguem as multas ambientais…

Conforme o estudo do Imazon, em junho do ano passado o Acre desmatou 10 km² e esse número subiu para 40 km² no período de um ano.

É o governo do agronegócio que ainda não existe (o agronegócio).

Meio ambiente é detalhe menor.

J R Braña B.

