expoacre #

Vendo a Expoacre 2019 com olhos não oficiais….

oestadoacre é insuspeito.

Dono de tradicional banquinha que só existe no Acre

-Tá bom…as vendas estão boas…um dia melhor, outro pior..

Cruzeirenses reclamam de isolamento na Expoacre

-Se tivéssemos ficado numa área melhor teríamos vendido tudo…mas estamos isolados…aqui não há fluxo de pessoas – dono de empresa do Juruá

Obs: Cruzeiro é único município que efetivamente participa…os outros não existem na Expoacre…é um atraso completo….problema histórico que segue.

Governo leal com sua mídia

O stand do site Contilnet na Expoacre ficou bonito….e mostra que os governos de direita são leais com seus apoiadores na mídia do Acre…sempre foram…

Balanço geral…

Fui três dias à Expoacre…

Sempre fui pela tarde….

Não vou aos shows devido às músicas, estilo…

Questão de gosto…

Gosto de ir cedo…

Tomar uma cerveja…

Sem tumulto…

Sem entrar nos dados econômicos, a Expoacre 2019 foi, sim, melhor que a dos últimos anos…

Em que pese reclamações de um e outro este ano havia (há..só acaba domingo) entusiasmo…alegria.

GladsonC fez da Expoacre seu palanque individual…colou!

Concretamente o setor de serviço/comida reduziu um pouco os efeitos da crise econômica com um fluxo de venda razoável pelo que se viu e vê…

Claro que o governo vai inflar números e dizer que foi a melhor Expoacre de todos os tempos etc etcc…faz parte do jogo político….no mínimo está entre as melhores, sem dúvida, no quesito entusiasmo.

Já estamos em agosto…

O governo precisa cuidar agora do resto (municípios, rodovias, saúde (*), segurança, investimentos….)

J R Braña B.

*(caos)

