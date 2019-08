brasil #

57 brasileiros somam $178,7 bilhões



PRNewswire/Latin Trade

NOVA YORK, PRNewswire/ — Em termos de número de bilionários, o Brasil, com 57, lidera na América Latina, de acordo com a lista Latin Trade 2019 dos 100 principais bilionários.

As fortunas combinadas dos 57 brasileiros somam $178,7 bilhões, e inclui nomes como o de Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira, Abilio dos Santos Diniz e José João Abdalla Filho – que viu sua fortuna aumentar impressionantes 126,6% em relação ao ano anterior.

Seguindo o Brasil em número de bilionários estão o México, com 17 (fortuna combinada de US$132,5 bilhões), e o Chile, com 9 (fortuna combinada de US$35,3 bilhões).

Os bilionários da lista fizeram suas fortunas em muitos setores, entre eles, bancos, alimentação, bebidas, farmacêutico, seguros, varejos, entre outros.

Para ver quem está na lista, inclusive informação por setor, país e mudanças percentuais em suas fortunas, comparadas ao ano anterior, visite Latin Trade: https://latintrade.com/2019/ 08/07/latin-americas-top-100- billionaires-2019/?v= 0b98720dcb2c

Em tempo: percebam que logo a seguir vem o México (que elegeu um governo trabalhista), outro país onde a injustiça social se assemelha ao Brasil ou mais…e depois o Chile, modelo neoliberal dos mais injustos….um pequeno país onde não há emprego para os chilenos (maioria dos malabaristas das esquinas de Rio Branco são jovens chilenos) e até a cobrança dos pedágios é das empresas estrangeiras que exploram las Rutas nas rodovias do país…inclusive no Deserto do Atacama.

J R Braña B.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre