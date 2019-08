Livro com 188 páginas em branco muito diz sobre Bolsonaro

livro página #

Sensacional!

(…)

Por que Bolsonaro Merece Respeito, Confiança & Dignidade?

Livro com 190 páginas e destas 188 estão branco sobre Bolsonaro viraliza na internt e está disponível na Amazon…o autor é um gaúcho que mora nos EUA.

A íntegra do livro Por que Bolsonaro Merece Respeito, Confiança & Dignidade?

“Marcada por importantes disputas judiciais, a eleição presidencial de 2018 no Brasil também testemunhou o crescimento e importância das redes sociais no cenário político nacional. Cidadãos e cidadãs de norte a sul do país estimularam debates não só de cunho político e socioeconômico, mas também de emoções pessoais e regionais em terras brasileiras. O que veio a ser a eleição mais acirrada dos últimos tempos refletiu, portanto, a polarização de grandes sentimentos e valores ético-morais do ser-humano enquanto participante da vida em sociedade. As propensões à extremismos dos mais diversos questionaram não somente pautas e projetos políticos de governo, mas, ainda, espelharam as discórdias incontestáveis de um país enormemente desigual econômica, social, política e moralmente. O que viu-se tomar forma nas ruas, nos computadores, tablets e telefones celulares do Brasil foi um fenômeno inerente não só ao brasileiro – muito embora refletissem sintomas das enfermidades nacionais. Irrigaram-se discursos de ódio e amor, de medo e segurança, de guerra e paz, de atraso econômico e prosperidade, do sagrado e do profano, da ordem e do caos, de gênero, dentre inúmeros outros.

(…)

O restante de 188 páginas do livro que custa R$ 39,64 está em branco…

ka ka ka!!!

Genial!

J R Braña B.