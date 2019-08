aos funcionários correios #

Bom dia!

Correios serão privatizados por Bolsonaro, o ‘Mito’ para os incautos…traduzindo: demissão de centenas de trabalhadores e fim da estabilidade numa Estatal brasileira…

Trabalhador sem consciência de classe faz assim…. assista abaixo:

Em uma agência dos Correios, em 2018:

– Quem vai votar no Haddad levanta a mão?

– UUUUU

– Quem vai votar no Ciro?

– UUUUU

– Quem vai votar Marina?

– UUUUU

– E quem vai votar no Bolsonaro?

– EEEEEEEEEEEEE!

– Mito, mito, mito! pic.twitter.com/D2qBhMu0sm

— William De Lucca (@delucca) August 21, 2019