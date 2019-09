chile #

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, que é de direita, repudiou hoje as declarações irresponsáveis do presidente (sic) do Brasil sobre a ex-presidente Micheli Bachelet (esquerda), que atua na Secretaria de Direitos Humanos da ONU.

Bolsonaro, um amante de ditadores, disse que Pinochet, um dos mais cruéis facínoras da história da América Latina, livrou o Chile de ser uma Cuba…Bolsonaro citou o pai de Bachelet, vítima da ditadura chilena.

Piñera rebateu…não só o presidente, mas a direita, o centro e a esquerda do Chile repudiaram as declarações de Bolsonaro.

Ouça Piñera abaixo

🔴 AHORA – Piñera: “No comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una ex presidenta de Chile (Bachelet) y, especialmente, en un tema tan doloroso como la muerte de su padre” https://t.co/mNh3QQTvBa pic.twitter.com/RDaTqh6PO2 — CNN Chile (@CNNChile) September 4, 2019

