NY City, Clima: primeira foto de Mr. GladsonC…

Na Semana do Clima em Nova Iorque Gladson Cameli define próximos passos para implantar programa de conservação de florestas

O governador Gladson Cameli se reuniu no sábado, 21, com parte da equipe que já se encontra em Nova Iorque para preparação da agenda que inclui as Estratégias de conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia acreana. Entre os eventos da Semana do Clima de Nova Iorque (Climate Week The New York), nos Estados Unidos, ocorrerá evento alusivo ao aniversário da Declaração de Nova York sobre Florestas, endossada em 2014, e têm como estados membros brasileiros signatários (subscritos no documento) Acre, Amazonas e Amapá.

