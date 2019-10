acre icms energia

Em tempo: a ladainha era de que o governo do PT poderia, sim, reduzir o ICMS da energia…agora o governador do PP-PSDB diz que não pode.

Em tempo 2: o problema é que quando se está no governo ninguém quer perder receita não é, excelência?

Em tempo 3: mas o pano de fundo não é o ICMS…é o custo da energia em si…do KW…que a empresa privada não vai abrir mão de corrigir com aumento sempre que entender necessário (é a privatização, otário!)

Em tempo 4: privatizem a água (Depasa) pra ver se não vai acontecer o mesmo!!!!

Em tempo 5: ‘quebrado!?’ Os golpistas (incluindo GladsonC quando senador) desmantelaram a economia do país e do Acre ao retirar um governo legítimo jogando o país na ribanceira….resultado: patrimônio público privatizado (Eletroacre é um exemplo) e o sofrimento do povo só aumenta com os preços da energia.

J R Braña B.

