empréstimo gov acre #

Em tempo: lembram que eles diziam que o governo anterior só prestava para endividar o Estado com empréstimos? Pois é….sua Excelência GladsonC agora quer recorrer ao mesmo recurso para poder tocar a máquina…vivendo e aprendendo.

Em tempo 2: o governo do Acre é igual a uma parte de seus servidores…todo endividado em consignados…a diferença é na responsabilidade do pagamento…o servidor paga queira ou não queira…o governador de plantão só faz o empréstimo e deixa a dívida pro Abreu pagar….se o Abreu não pagar os otários arcarão com as consequências.

J R Braña B.

