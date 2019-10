biblioteca rb #

AnGA (Gov do Acre)

Gladson Cameli confirma reinauguração da Biblioteca Pública para o dia 15 de outubro

Com investimento de R$ 1 milhão por parte do governo do Estado, prédio recebeu ampla reforma, foi modernizado e vem com novidades para o público que frequenta o espaço dedicado à educação e cultura

O próximo dia 15 de outubro será marcado pela reinauguração da Biblioteca Pública Estadual Adonay Barbosa dos Santos, localizada no Centro de Rio Branco. A confirmação foi dada pelo próprio governador Gladson Cameli durante inspeção à fase final de obras do prédio na tarde desta quarta-feira, 9.

(…)

